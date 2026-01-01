【北京＝照沼亮介】中国の電気自動車（ＥＶ）大手ＢＹＤが１日発表した２０２５年のＥＶ販売台数は前年比２７・９％増の２２５万６７１４台だった。年間販売台数で米ＥＶ大手テスラを上回り、初の世界首位となる見通しだ。ＢＹＤは車載電池の自社生産で製造コストを下げ、低中価格帯の車種を強みに国内外で販売を拡大してきた。テスラは１日時点で２５年の年間販売台数を発表していないが、昨年１２月に各金融機関のアナリスト