能登半島地震は、1日で発生から2年となりました。元日を迎えた被災地では、ことし1年の平穏を願う姿がみられました。2026年、元旦。初日の出が新年を迎えた被災地を明るく照らしました。2年前のこの日、火災で焼失した輪島朝市通りには犠牲者を弔う人の姿がありました。親族2人を亡くした人「ちょうど3回忌、普通なら3回忌なのでなんとかみんなは元気でやってますと伝えにきた」最大震度7の揺れで、石川、富山、新潟であわせて698