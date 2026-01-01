【モデルプレス＝2026/01/01】アーティスト・GACKTが1月1日、ABCテレビ・テレビ朝日系24局「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（午後5時〜9時）に出演。個人連勝記録を87連勝まで伸ばした。【写真】チーム制拒否・GACKT、単独参戦の様子◆GACKT「格付けチェック」87連勝に伸ばす昨年2025年放送の「芸能人格付けチェック！2025お正月スペシャル」でタレントのDAIGO、ゴールデンボンバーの鬼龍院翔とチームを組み惨敗し