忙しさや年齢変化によって、気づかぬうちに乱れがちな頭皮環境。ukaから2026年元日に登場する「uka IZU KUROMOJI Re Serum for scalp」は、ヘッドスパ発想とリジェネラティブな考え方を融合させた新しい頭皮用美容液です。自然の恵みと先端技術を掛け合わせ、日常のケアを心地よいリセットタイムへ。髪の美しさを育むための土台づくりを、毎日の習慣として取り入れてみませんか。 頭皮のめぐりに着目した新処方 リニュー