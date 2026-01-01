BYDのロゴ（ロイター＝共同）【上海共同】中国の電気自動車（EV）最大手、比亜迪（BYD）は1日、2025年のEVの新車販売台数が前年比28％増の225万6714台だったと発表した。EV業界をリードしてきた米テスラは前年から減少する見通しのため、世界首位の逆転は確実の情勢だ。24年はBYDが約176万台と、テスラの約179万台に肉薄していた。BYDは、中国政府による買い替え補助金の恩恵もあり値下げをして国内販売を伸ばしたほか、世界各