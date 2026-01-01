子育てと家事、そして夫婦関係……どれも暮らしのなかで欠かせないものですが、完璧にこなせる人は少ないのではないでしょうか。それでもママだから、妻だからと頑張り続けてしまい、ふとした瞬間に自分を責めてしまう人もいます。今回は「つい旦那にキレてしまう私ってダメな母親なの？」と悩む女性の声をもとに、気持ちの整え方や夫婦の向き合い方を考えていきます。『ママ友との話の流れで「子どもの前で夫婦の言い合いはしない