24年NHK大河ドラマ「光る君へ」に出演した女優・田中日奈子（28）が結婚したことを1日、自身のXで発表した。同ドラマで藤原頼通の妻・隆姫女王役を演じた田中は「皆様〜！新年あけましておめでとうございます」と新年のあいさつをするとともに「そして私からご報告がございます」として文書の画像を投稿した。文書には「私事ではありますが、結婚いたしました事をご報告いたします」と発表。「お伝えするタイミングを伺って