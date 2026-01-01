東欧のブルガリアは１日、欧州連合（ＥＵ）の単一通貨「ユーロ」を導入した。２０２３年のクロアチアに次いで２１番目のユーロ採用国となった。ユーロ導入で、投資や観光客を呼び込み、経済成長につなげることを目指す。現地では、昨年８月から、小売店などに、ブルガリアの通貨「レフ」と「ユーロ」それぞれの価格を表示するよう求め、導入の準備を進めてきた。銀行や郵便局では為替手数料を無料にして、両替を受け付けている