2001年9月にグランドオープンした東京ディズニーシーが、今年25周年のアニバーサリーイヤーを迎えます。開業当時から『ディズニーシー・トランジットスチーマーライン』を支え続けている松本さんを取材。松本さんだからこそ知っているパークの変化や、アトラクションの魅力を聞きました。■松本さんの経歴1998年〜2001年東京ディズニーランドトムソーヤ島いかだ2001年〜現在東京ディズニーシーディズニーシー・トランジ