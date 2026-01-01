髙石樹國學院大學の鬼門・5区を栄光の扉に変える救世主となるか？【102回箱根駅伝】 國學院大學悲願の箱根駅伝初優勝を実現するためには鬼門である5区の攻略は必須と言えるだろう。國學院の過去18度の箱根駅伝出場を振り返ると、5区ランナーの区間一桁順位は7回。いずれも総合順位を飛躍させるきっかけとなっており、95回大会で浦野雄平（現・富士通）が区間賞を獲得した際には國學院のステージを箱根「常連