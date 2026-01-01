【新華社ハルビン1月1日】中国黒竜江省ハルビン市の兆麟公園で12月30日、「第52回ハルビン氷灯芸術遊園会」（氷灯祭り）の一般公開が始まった。中国氷灯芸術の誕生地とされるハルビンの同氷灯祭りは60年以上の歴史がある。今シーズンは「氷雪の大地・舞い上がる喜び」をテーマに、310カ所以上に氷雪景観が展示されている。氷灯祭りは2018年以降、無料で公開されており、前回は144万3千人が訪れた。（記者/楊思蒞、朱悦