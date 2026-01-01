※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ息子に無理やり書道を習わせようとする義母。反対する妻と激しく揉めたすえ、その腹いせに「つけあがっている」「住まわせてやっているのに！」と愚痴をこぼず。すると夫が「その言い方はよくない」と反論するのだが…■悪いのは嫁！ ■話は聞かせてもらった ■なにを言っているんだ ■妻はずっと我慢していたのに今