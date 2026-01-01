（台北中央社）総統府直属の歴史研究機関、国史館が管理するデジタルアーカイブシステムで1日から、蒋介石（しょうかいせき）元総統の日記「蒋中正日記」の画像データを、閲覧・ダウンロードできるようになった。死後50年を迎え、昨年末で著作権の保護期間が終了したため。国史館の報道資料によれば、同館は2024年から蒋中正日記のデジタルデータ化を進めており、3カ月おきに順次公開している。昨年12月31日には、第8弾として1946