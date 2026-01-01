台湾版Yahoo！のYahoo奇摩は台湾人旅行者が韓国で抱いた服装に関する疑問がSNS上で反響を呼んだことを伝えた。記事はまず、大勢の台湾人が年末の休みを利用して日本や韓国を訪れることを紹介。その上で、ある台湾人旅行者が韓国を訪れた際、「韓国人は黒いアウターを好んで着ている」という点に気が付き、その理由をSNS上で問い掛けたことを伝えた。同旅行者は「（黒いアウターを着た）集団が道路を横断する光景は特に壮観」との感