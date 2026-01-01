栃木市藤岡町出身で、テレビドラマ「半沢直樹」などを手がけた脚本家・八津弘幸さん（５４）が脚本を担当するＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」が１月４日から放送される。八津さんは「栃木県には脚本家の出身地として盛り上がっていただきたい」と話している。ドラマは豊臣秀吉の弟で、郡山城（奈良県）の城主を務めた戦国武将・秀長が主人公。秀長の目線で、天下統一を成し遂げるまでの兄弟の奮闘を描く。放送を前に、八津