【モデルプレス＝2026/01/01】ABCテレビ・テレビ朝日系24局「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」が、2026年1月1日（午後5時〜9時）に放送。この度、1月18日スタートの新ドラマ「50分間の恋人」（毎週日曜よる10時15分〜同局枠）チームとして出演する伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、木村多江、高橋光臣のコメントが到着した。【写真】JUMP伊野尾慧「破壊力すごい」ファン衝撃の金髪姿◆伊野尾慧ら「格付け」正月スペシャル