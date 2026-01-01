猫が嫌がる飼い主のNG行動5選 猫は人に合わせようとせず、自分のペースを大切にする動物です。飼い主が悪気なくしている行動の中にも、猫にとってはストレスになるものがあります。 ここでは、猫が本当は嫌がっている行動を紹介します。 1.無理に抱っこしたり長時間触りすぎる 猫は抱っこが苦手な子が多く、自分から甘えたいタイミングでしか触れられたくない動物です。特に、嫌がっているのに無理に抱っこを続け