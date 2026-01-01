ABEMAでは、2026年1月1日に『鶴瓶&ナイナイのちょっとあぶないお正月2026』（後11：00）を放送する。放送を前に新規カットが、公開となった。【番組カットたくさん】ご褒美も！今年も開催『鶴ナイ2026』『鶴ナイ2026』は、20年以上にわたりお茶の間に笑いを届けてきたお正月の名物番組『志村&鶴瓶のあぶない交遊録』の志を受け継ぐ、年に一度の特別番組。笑福亭鶴瓶とナインティナインの岡村隆史、矢部浩之がタッグを