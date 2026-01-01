ABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』（後5：00〜9：00）が1月1日に放送された。「チーム？？？？」として発表されていたが今年は「チーム81連勝」としてGACKTが1人で挑戦することに。個人87連勝を達成した。【番組カット】豪華！正月恒例『芸能人格付けチェック！』の出演者「去年、結構ヤバかったじゃないですか」と昨年の相方だった鬼龍院翔＆DAIGOの痛恨のミスで“映す価値なし”になっ