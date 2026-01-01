「＝LOVE」のみりにゃこと大谷映美里（27）が1日、自身のインスタグラムを更新。イコラブをプロデュースする指原莉乃（33）からお年玉をもらったことを報告した。「あけましておめでとうございます。2026年はCDTVライブライブ生放送からスタート。今年も素敵な機会をありがとうございます」とあいさつ。グループの集合ショットや着用した衣装などを公開した。「みなさん、今年もよろしくお願いします」とつづり、「指原さん