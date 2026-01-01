スイスのスキーリゾート、クラン・モンタナの飲食店で1日未明、爆発が発生し、およそ40人が死亡しました。地元メディアなどによりますと、スイスのスキーリゾート、クラン・モンタナの飲食店で1日、爆発が発生しました。飲食店には新年を祝うため、多くの人が集まっていたということで、およそ40人が死亡、少なくとも100人がけがをしたということです。海外からの観光客も巻き込まれている可能性が高いということですが、身元の確