イングランド・プレミアリーグのトットナムに所属するＤＦ高井幸大が、今冬にレンタル移籍する可能性が浮上した。昨夏にトットナム入団以降は負傷で出遅れていた高井だが、昨年１２月２８日（日本時間同２９日）のクリスタルパレス戦で、移籍後初めてベンチ入り。しかし、出番はなかった。そうした中、地元ロンドンメディア「フットボール・ロンドン」が高井にレンタル移籍が浮上している最新状況を報じた。同メディアの番記