フジテレビの松村未央アナウンサー（39）が1日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。松村アナは「NewYear’sDay！2026年もどうぞよろしくお願いいたします」と新年のあいさつ。「一歩一歩、ゆっくり進んでいきましょ」と続け、夫・陣内智則と愛娘、親子3人で浜辺を歩く3ショットを投稿した。松村アナは2009年4月1日、フジテレビ入社。2017年6月、お笑い芸人の陣内智則と結婚。翌18年10月に