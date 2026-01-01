日本流行色協会（JAFCA）は、2026年の色として「ハートフェルトピンク」を選定しました。2026年は、安定感や癒しを求める人々の気持ちに、変化の兆しが見られます。明るいピンクは、活力・意欲という動的なイメージと、幸せ・寛容といった柔らかなイメージをバランスよく併せ持つ色。「ハートフェルトピンク」は、変化を受け入れる心を優しく後押しし、明るく幸せな気持ちで心を満たしてくれるでしょう。今回は、2026年の色「ハー