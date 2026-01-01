言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、生活に密着した言葉が並びました。言葉の「頭」に来るのか「最後」に来るのか、リズムを考えながら、空欄にぴったりのピースを探してみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。もの□□□□みみず□□□□いれ答えを見る↓↓↓↓↓正解：さし正解は「さし」でした。▼解説それぞれの言葉に「さし