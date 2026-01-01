ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」に所属し、VΔLZとROF-MAOで活躍する甲斐田晴が1月1日、自身のXを更新。ファンから不安の声が上がった。【画像】全国6都市の主要駅にライバーの広告が登場甲斐田は「今年は毎日ネタツイをする年にする！」と宣言。《一日目》として「あ〜かいマリオとみどりのルーイージ」とポストした。「#甲斐田晴ネタツイ祭り2026」というハッシュタグもついていた。