【モスクワ共同】ロシア連邦捜査委員会は1日、ロシアが実効支配するウクライナ南部ヘルソン州ホルリに1日未明、ウクライナ軍による無人機攻撃があり、20人以上が死亡したと発表した。カフェなどに大規模攻撃があり、多数が負傷したとしている。同州のロシア側行政府によると子どもを含む24人が死亡、50人以上が負傷した。同行政府トップのサリド氏は1日に交流サイト（SNS）で「（ウクライナが）新年を祝う場所を標的にした」と