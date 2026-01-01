新年を迎え、東京の明治神宮も多くの初詣客でにぎわいました。東京・渋谷区の明治神宮・本殿の前には、さい銭を投げ入れる大きな囲いが設けられ、1月1日は天気にも恵まれた中、朝から多くの初詣客が訪れていました。50代女性：一歩ステップアップできるような一年になれたらいいなと思います。50代男性：トラックに乗っているので、事故もなく一年過ごせたらいいかなと思います。10歳の小学生：野球をやっているので、キャプテンと