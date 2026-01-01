1日午後6時すぎ、長野県松本市の中心部で住宅火災があり、高齢の女性1人が病院に運ばれました。命に別状はないとみられています。火事があったのは、松本市中央3丁目の木造2階建ての住宅です。1日午後6時20分ごろ、「住宅の窓から火が出ている」と通りかかった人から消防に通報がありました。現在も消火活動が続いています。警察と消防によりますと、この火事で、この家に1人で住んでいるとみられる80代の女性が、頭にけがをして病