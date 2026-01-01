１２月２７日、甘粛建栄西坡太陽光発電プロジェクトの起工式。（天津＝新華社配信）【新華社天津1月1日】中国鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十八局集団（天津市）はこのほど、同集団の子会社、第二工程が甘粛省金昌市で甘粛建栄西坡太陽光発電プロジェクトを着工したと発表した。プロジェクトは、甘粛省の第14次5カ年規画（21〜25年）に基づく第2次新エネルギー建設プロジェクトの一つで、計画総設備容量は100メガワット。