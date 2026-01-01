ABCテレビに入社して3年目となる東京出身の小櫃裕太郎アナウンサー。ライターでインタビュアー、ラジオパーソナリティも務める鈴木淳史が前編と後編に分けて、その人生を掘り下げていく後編。 後編では、陽のキャラクターである小櫃アナが自分とは違う性格の人々とも仲良くなりたいと思った小学生時代の大きな出来事について明かしてくれました。そして、とにかく多くの人に楽しんでもらいたいと心