JR宇都宮線で列車と乗用車が衝突した脱線事故の影響で、一部区間ではすべての列車の運転を取りやめました。【映像】脱線した事故現場の様子1日の午後2時20分ごろ、JR宇都宮線の新白岡駅と久喜駅の間の踏切で、列車と乗用車が衝突し、一部の車両が脱線しました。警察によりますと、踏切の遮断機が下がったところに車が進入しました。車を運転していた63歳の男性が一時車内に閉じ込められましたが、救助されました。けがをして