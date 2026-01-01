水戸ホーリーホックは1日、J1百年構想リーグで着用するユニフォームを発表した。新ユニフォームのコンセプトは昇龍。大きな龍をデザインする大胆なユニフォームになった。「徳川光圀公の字『子龍』を由来とするエンブレムの龍をモチーフに、J1初挑戦となる大会で『水戸旋風』を巻き起こすための特別なユニフォーム」と伝えている。また龍の胴体にはホームタウン15市町村の地図が刻まれており、「これからも地域とともに挑戦