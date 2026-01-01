読売ジャイアンツと育成契約を結んだ板東湧梧（30）が12月27日、Instagramを更新。自身の30歳の誕生日に結婚を発表した。 【画像】杉谷拳士、SASUKEで落水し“大将”中田翔にすがるも…「抱きしめて」からの展開に「オモロすぎ」 「30歳になりました！いつもご声援、ありがとうございます。私事ではございますが、結婚いたしましたことをこの場をお借りしてご報告させていただきます」と投稿されたのは、チョコペンで描