BE:FIRSTのグループ公式SNSが更新。メンバーのJUNONが幾田りらとコラボダンスする動画が公開された。 動画：ファン歓喜！JUNON&幾田りらのほっこりダンス ■照れながら踊るJUNON ＆口ずさみながら踊る幾田りら ふたりは、BE:FIRSTの楽曲「夢中」に合わせて、息の合ったパフォーマンスを披露。JUNONは、深みのあるネイビーのセットアップを纏い、気品漂う装いでしなやかな指先の動きを見せる。対す