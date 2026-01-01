女優の長澤まさみが１日、映画監督の福永壮志氏と結婚したことが分かった。同日、所属する東宝芸能の公式サイトが発表した。 【写真】お相手の福永壮志氏 「いつも弊社所属俳優：長澤まさみを応援してくださり、ありがとうございます。」と書き出し、「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。」と報告。「今後と