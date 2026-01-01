１日午前６時４５分頃、茨城県石岡市吉生にあるパラグライダースクールの離陸場で、孫と一緒に初日の出を見に来ていた同県つくば市、自営業男性（６３）が、斜面から約２０〜３０メートル下の地面に転落した。男性は全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。石岡署によると、離陸場に柵はなく、男性が斜面で足を滑らせた可能性があるとみて原因を調べている。孫の小学６年の男児に助けを求められた隣接施設の従業員が