犬を飼った人が思う「苦労」5選 1.思い通りにいかない毎日の連続 犬を飼い始めて最初に直面する大きな壁が「しつけ」です。トイレを決められた場所でしてくれない、夜中にずっと鳴き続ける、家具をボロボロに噛んでしまうといった行動に、戸惑う飼い主は少なくありません。 本やネットの通りに練習しても、生き物相手なのでなかなかスムーズには進まないものです。「どうして分かってくれないの？」と悲しくなることも