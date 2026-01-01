飼うのが大変な小型犬 ミニチュア・ピンシャー 「ミニピン」の愛称で親しまれるミニチュア・ピンシャーは、引き締まった体躯と小さいながらも凛とした佇まいで小さなドーベルマンとも言われます。また原産国のドイツで「小鹿」を意味する言葉で呼ばれるなど、どこか繊細な印象も受けるかもしれません。 ですがミニチュア・ピンシャーはもともとは害獣駆除の狩猟犬であり、その後は護衛犬として使役さ