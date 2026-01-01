2026年1月のみずがめ座（水瓶座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、みずがめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）人に花を持たせましょう後半、あなたの出番が！・全体運年明け早々は、押し負けそう。ヤル気いっぱい、自己主張強めの人に圧倒されて、「どうしてもっていうわけじゃないし」的に引いてしまいやすいでしょう。でも、すごすごと引き下がるだけではも