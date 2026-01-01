1月のうお座（魚座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、うお座の全体運、社交運、恋愛運を占います。うお座（2月19日〜3月20日生まれ）プッシュが大事あなたの望みを軌道に乗せて・全体運さらっとした流れの中で、大事なこともそのまま、スルーしてしまいそう。1月は、ちょっと熱くくどく、うざったく、「私はこれが好き」「こういうことがやりたい」を主張していきましょう。いつもならば、わざわざ強調