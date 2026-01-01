子どもが幼稚園や保育園に通っているときに、ママにもわからない点が出てくることはあるでしょう。そうするとママ友に確認する場合もありますね。逆に、ママ友から質問されることもありますが、答え方によってはあまり好意的に受け止められないこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『保育園の年少の子どもがいます。園からの手紙でわかりづらい点があると、クラスのママ友から相談さ