1月1日に結婚を電撃発表した俳優・長澤まさみさん。芸能界やファンから、驚きや祝福の声が数多く寄せられています。【映像】長澤まさみと結婚した映画監督・福永壮志氏長澤さんはこの日、所属事務所の公式サイトで5歳年上の映画監督・福永壮志さんとの結婚を発表。この発表に、長澤さんに長年憧れているというアイドルグループ「SixTONES」の京本大我さんは「憧れの人がさらに幸せになるなんて、今年は既に素晴らしい年だな。