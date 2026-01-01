左：久保遼人（3年）、右は弟・茉潤（1年）。兄・遼人は4区、弟・茉潤は10区にエントリーされている 高速レースが予想される第102回箱根駅伝。その前半戦で“台風の目”となりそうなのが東京国際大学だ。 12月29日に発表された区間エントリーでは、2区に区間記録保持者である“史上最速の留学生”リチャード・エティーリ（3年）を配置。その前後をキャプテンの菅野裕二郎（4年）、成長著しい小柴