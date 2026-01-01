ノア１日の日本武道館大会で、清宮海斗（２９）が、新日本プロレスやＷＷＥで活躍したカール・アンダーソンとドク・ギャローズの「グッドブラザーズ」への逆襲に失敗した。清宮は昨年１２月に行われた自身のデビュー１０周年記念大会のメイン後、グッドブラザーズの襲撃を受けてＫＯ。この際、救出に入ったジャック・モリスと組んでこの日、グッドブラザーズと対戦した。怒れる清宮は序盤から恨みを爆発させてアンダーソンに