【ジュネーブ共同】新年の到来を祝うひとときが瞬時に惨劇へと暗転した―。スイス南部クランモンタナで1日に起きた爆発と火災。大勢の人々が犠牲となり、国内外にアルプスの山岳リゾートとして知られる風光明媚な町は悲嘆に沈んだ。爆発が起きたのは人気のバー。地元メディアによると、年越しのためにたくさんの人々が集まり、華やかな時間を楽しんでいた。爆発の原因は分かっていないが、新年の到来を花火で祝う人々も多く、