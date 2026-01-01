（台北中央社）世界野球ソフトボール連盟（WBSC）が12月31日、男子野球の世界ランキングを更新し、台湾は5112点で2位をキープした。首位は日本（6676点）。台湾は2024年11月に国際大会「プレミア12」で優勝して以降、単独2位を維持し続けている。ランキングは直近4年間のユース世代を含む各国際大会の成績をポイント化して算出される。台湾は2025年はU12（12歳以下）ワールドカップで4位、U15（15歳以下）アジア選手権で優勝、U18