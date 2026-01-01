（屏東、台東、嘉義中央社）台湾各地の日の出の名所に1日、初日の出を見ようと多くの人々が集まった。千人近くが訪れた台湾本島最南端に近い屏東県の墾丁竜磐公園では午前6時45分、厚い雲の中から金色の光の筋が現れ、歓声や「新年おめでとう」の声が上がった。屏東市から友人らと共に午前1時ごろに訪れたという男性は、真夜中のピクニックを楽しみながら日の出を待っていた。ここ3年、毎年異なる場所に初日の出を見に出かけている