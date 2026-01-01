パリ・サンジェルマンはブラジル代表DFのマルキーニョスの後継者候補として、スポルティングの22歳、ウスマンヌ・ディオマンデに注目しているという。ポルトガルの『A BOLA』紙は12月28日、パリSGはディオマンデを4500万ユーロ（約74億2500万円）でのオファーを検討していると報じた。22歳のコートジボワール人CBの特性は、パリSGのルイス・エンリケ監督が求めるプロフィールに合致している。とくに両足でのプレー能力、ショ