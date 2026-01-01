［高校選手権・２回戦］尚志（福島）２−１山梨学院（山梨）／12月31日／浦和駒場スタジアム12月31日に開催された第104回全国高校サッカー選手権２回戦で、山梨学院（山梨）が尚志（福島）と浦和駒場スタジアムで対戦。激闘の末に１−２で敗れた。惜しくもベスト16進出を逃した山梨学院は、セルティックに所属する日本代表FW前田大然の母校としても知られる。今大会の応援リーダーを務めるその大先輩の存在は、後輩の大きな刺